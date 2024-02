La Mialletaise 9ème édition Mialet, samedi 6 avril 2024.

La Mialletaise 9ème édition Mialet Dordogne

MARCHE 20KMS ET 10 KMS

L’inscription de 10 € donne droit à la tombola ! A gagner 3 places pour VTTAE

avec animateur ! (tirage à l’arrivée). Collation à mi-parcours et à l’arrivée.

Gratuit pour les enfants

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 08:00:00

fin : 2024-04-06

Place de la Mairie

Mialet 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

