Exposition | Compositrices dessinées 4 – 29 septembre La Mezzanine, Bât. O (Rennes) Entrée libre

COMPOSITRICES DESSINÉES**, DESSINS DE LORÈNE GAYDON**

Vernissage de l’exposition mardi 26 septembre à 13h dans le hall du Tambour, en présence d’Héloïse Luzzati et Lorène Gaydon, suivi d’un impromptu musical de l’Orchestre Symphonique de Universitaire Rennes.

Connaissez-vous des compositrices ?

À travers l’univers coloré et poétique de la dessinatrice Lorène Gaydon, découvrez la vie de Mel Bonis, Charlotte Sohy, Fanny Mendelssohn, Rita Strohl, Emilie Mayer… Autant de compositrices au talent immense, ayant connu la célébrité, mais tombées injustement dans l’oubli.

Lors de cette exposition, vous pourrez découvrir les illustrations en couleur, planches de storyboard ainsi qu’un lien d’accès aux capsules vidéo en ligne. Ces documentaires animés sont réalisés au moyen de dessins, d’images d’archives et – quand cela est possible –, avec la contribution des descendant·es des compositrices. Cette démarche inclut un travail préalable de recherche, de redécouverte des partitions, d’interprétation et d’enregistrement des œuvres.

Porté par l’association Elles Women Composers et conçu pour le web, le format vidéo La Boîte à Pépites est né au printemps 2020. Trois ans plus tard La Boîte à Pépites compte une centaine de vidéos sous des formes très variées, destinées à faire découvrir à toutes et tous, de manière ludique, les œuvres et les vies de compositrices restées dans l’ombre. Lorène Gaydon est dessinatrice. Depuis 2020, elle crée affiches, illustrations, vidéos pour des musicien·nes, orchestres et festivals.

Cette exposition est proposée en lien avec la conférence d’Héloïse Luzzati inscrite au cycle des Mardis de l’égalité, ainsi qu’avec le concert dessiné consacré à la vie et à l’œuvre de la compositrice Charlotte Sohy.

La Mezzanine, Bât. O (Rennes) 1 place Henri Le Moal Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

