Gonflée à bloc Salle Cassiopée, La Mézière, Ille-et-Vilaine, 22 avril 2023 20:00, La Mézière.

Samedi 22 avril, 20h00

Comédie sur la grossesse de Cœur de scène Productions.

Ils vont devenir parents… Oui, parents ! Ils ont du mal à le réaliser, mais la bonne nouvelle, c’est qu’ils ont neufs mois pour en prendre pleinement conscience !

Est-ce l’épreuve ultime pour un couple ? Ou bien l’événement qui renforcera leur amour pour toujours ? En réalité, c’est un peu des deux, car quand on est gonflée à bloc, l’ambiance a parfois tendance à exploser !

Entre fringales constantes, émotions surdéveloppées, libido qui joue les montagnes russes, crises existentielles et réflexions, suivez le quotidien de ces deux futurs parents, qui s’apprêtent à vivre le plus beau chamboulement de leur vie (ce qui implique, bien sûr, de d’abord passer par quelques crises… car c’est comme ça qu’on s’aime !).

Bande annonce

Comédien et metteur en scène

Laurent Tardieu

Après un passage au Conservatoire d’Avignon, il vient à Paris et suit l’académie Oscar Sisto. On le retrouve au théâtre sous la direction de ce dernier dans Violon Dingue ainsi que dans Shakespeare au théâtre Comédia, et Fédérico Garcia Lorca au théâtre Marigny. Dernièrement, il a joué dans Un air de famille et Toc Toc qu’il a également mis en scène au Théâtre Le Brady. Passionné et créatif, il n’a de cesse de créer des projets, après Tête D’œuf, son premier spectacle pour enfants, il enchaine avec Mission Noël, Le coup du lapin, AAAAAHH ! et il signe aujourd’hui la mise en scène de Gonflée à bloc et y interprète de rôle de Marc.

Comédienne

Aurélia Arnaud

Après avoir suivi une formation pluridisciplinaire à l’Ecole Les 3 Arts, Aurélia s’est d’abord illustrée dans la comédie musicale avec le rôle d’Alecto dans le maléfie-comique Coups de foudre pendant plusieurs années. Mais le goût du théâtre « pur » l’a rattrapée… Après avoir joué dans plusieurs spectacles pour enfants tels que La Forêt des Chocottes, La Fée Kikloche ou Tête d’Œuf, Aurélia est remontée sur scène pour faire rire les adultes ! D’abord dans Jamais de la Vie et A prendre ou à laisser, deux pièces écrites par Claude Alain Arnaud. Elle enchaine avec le rôle d’Héléna dans AAAAAHH ! et endosse aujourd’hui le rôle de Lola dans Gonflée à bloc.

Salle Cassiopée, La Mézière, Ille-et-Vilaine Rue de Texue, 35520 La Mézière La Mézière 35520 Ille-et-Vilaine