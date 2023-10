Festival Magie & sortilèges Médiathèque Les mots passants, La Mézière, Ille-et-Vilaine, Bretagne La Mézière, 25 octobre 2023 14:30, La Mézière.

Dans le cadre du festival Magie & sortilèges, le service culture de La Mézière accueille trois événements à la médiathèque :

Une exposition réalisée par les enfants de l’Accueil et loisirs – du 06/10 au 10/11

Des contes gentiment effrayants avec Mme Ernestine Frousse – mercredi 25/10 à 14h30

Une chasse aux créatures fantastiques – samedi 28/10 à 14h – public familial à partir de 8 ans

Le grand professeur Alphonsus Caladrius, spécialiste des créatures fantastiques va vous confier une mission : faire l’inventaire des créatures qu’il a cachées dans la médiathèque. Vous partirez à la chasse et vous découvrirez histoires et pouvoirs des animaux fantastiques !

Réservation conseillée

