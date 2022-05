LA MEUTE x Le Barboteur : La Barbotance is back ! 8 rue Raymond Queneau, Bobigny 93000 Bobigny Catégories d’évènement: Bobigny

T’es prêt pour le retour de la teuf la plus humide de la capitale ?! LA BARBOTANCE IS BACK ! Sous un soleil de plomb avec le plus rapide des vaisseau, les voila de retour ! LA MEUTE, prête à en découdre, pour entamer la saison des grosses chaleurs ! ☀️ Coté musique on invite des compagnons de bord qui te laisseront, sois en sûr, de jolis souvenirs ! Comme le fond d’eau dans tes bottes quand tu rentres de la pêche à la sirène ! ‍♀️ LIGNE QUATRE ! explorateurs des sept mers et de différents styles : entre hip-hop, soûl et house avec une touche de pop ! Autant te dire que les gars ont clairement compris le truc, et comme ils disent : « C’est avec plusieurs épices qu’on obtient la meilleure sauce !! » Dj, chanteurs, interprètes… autant vous dire qu’ils en ont sous la voilure et que ça va suer à flot ! Amour sur vous moussaillons Ligne Quatre (live) https://instagram.com/lignequatre?igshid=YmMyMTA2M2Y= LA MEUTE Dj gang HORAIRES : de 16h à minuit TARIF : gratos ADRESSE : 6 rue Raymond Queneau 93000 Bobigny Métro : Raymond Queneau (Ligne 5) 8 rue Raymond Queneau, Bobigny 93000 8 Rue Raymond Queneau 93000 Bobigny Contact : https://canal-barboteur.com https://fb.me/e/2ssBg50KK https://fb.me/e/2ssBg50KK

