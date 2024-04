La Meuse pour terrain de jeu, histoire des sports nautiques à Sedan Maison du Patrimoine Sedan, samedi 20 juillet 2024.

La Meuse pour terrain de jeu, histoire des sports nautiques à Sedan Culture & Sport en Grand Est 20 juillet et 24 août Maison du Patrimoine Places limitées, réservation conseillée

Le service du patrimoine de la Ville de Sedan vous fait découvrir la longue histoire de la pratique des sports nautiques à Sedan. pratiqués à Sedan depuis la fin du XIXème siècle, les sports nautiques ont marqué le paysage et l’histoire de la ville. Laissez-vous guider au fil de l’eau et remotez la Meuse à la découverte de 140 ans d’histoire sportive.

Départ de la visite à la Maison du Patrimoine

Maison du Patrimoine Rue des Anciens d'Afrique du Nord, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est 03 24 27 84 85 http://www.sedan.fr/ patrimoine@ville-sedan.fr Ces anciens bains-douches construits de 1913 à 1921 ont été transformés en Maison des Syndicats au début des années 1980. Endommagé par un sinistre en 2010, le bâtiment a été restauré, muni d'une nouvelle extension pour y installer un Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine (CIAP).

La Maison du Patrimoine est un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine : un lieu qui présente Sedan dans sa dimension urbaine, historique et architecturale.

Cet équipement vise à donner aux habitants et aux touristes les clefs de compréhension du patrimoine de la ville de Sedan. Il comprend notamment une exposition permanente et une salle d’exposition temporaire. On y trouve des panneaux, mais aussi des vidéos, maquettes, matériaux, et éléments à manipuler. Parking gratuit à proximité pour les voitures (pas pour les cars).

©Service du Patrimoine-Ville de Sedan