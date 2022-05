Webinaire / Industries créatives & culturelles, collaborer pour créer En ligne, 3 juin 2020 10:45, La Meurdraquière.

Mercredi 3 juin 2020, 10h45 Sur place https://zoom.us/webinar/register/WN_ufQ55fkfTCKlkNZw9m5NFw

Dans le cadre du projet européen 4HCreat, un webinaire de restitution des résultats est organisé

Initié en 2018, le projet européen 4HCREAT vise à encourager et accompagner l’innovation dans les industries creatives et culturelles. Ce webinaire partagera les résultats et les bonnes pratiques développées depuis 3 ans.

Les partenaires 4HCREAT ont exploré l’innovation centrée utilisateur et les démarches d’open innovation dans le secteur créatif et culturel. Le projet s’est particulièrement intéressé à l’implication de la géneration Z (15-25) et à l’utilisation du numérique dans le processus d’innovation.

Programme & inscription

Ce webinaire sera diffusé en anglais.

En ligne 50510 La Meurdraquière Le Mesnil-Rogues Manche

mercredi 3 juin 2020 – 10h45 à 12h30