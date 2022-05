Webinaire + coaching : Télétravail, comment manager à distance En ligne La Meurdraquière Catégories d’évènement: La Meurdraquière

Webinaire + coaching : Télétravail, comment manager à distance En ligne, 7 juillet 2020 09:00, La Meurdraquière. Mardi 7 juillet 2020, 09h00 Sur place Sur inscription communication@tech-quimper.fr Webinaire organisé par la Technopole Quimper Cornouailles mailto:communication@tech-quimper.frun certain nombre d’entreprises à recourir au télétravail pour garantir la continuité de l’entreprise. Mais qu’en est-il après le confinement ? Faut-il pérenniser ce mode de travail ? Comment s’y prendre ? Et comment manager les collaborateurs en télétravail ? Afin de répondre à cette problématique et à tous les enjeux de ce nouveau mode de travail, la Technopole Quimper-Cornouaille propose une FORMATION COURTE en webinaire à l’attention des dirigeants sur l’essentiel des règles et modalités de mise en place du télétravail dans leur entreprise sans oublier l’impact sur le mode de management « à distance ». Objectifs de la FORMATION COURTE

1- Être capable de structurer le télétravail dans son entreprise

2- Connaître l’essentiel du cadre réglementaire du télétravail

3- Se préparer à manager des collaborateurs en télétravail 1 séance de COACHING INDIVIDUEL sera adossée au webinaire pour vous permettre d’approfondir certains aspects du télétravail (réaliser un pré-diagnostic, mettre en place le télétravail). Ce coaching sera complété par un ENTRETIEN BILAN quelques semaines après la mise en place du projet. Objectifs du COACHING / BILAN

1- Entretien de 2 heures / contenu à déterminer selon les besoins du dirigeant ( appui-conseil pour la mise en place du télétravail, audit de faisabilité et points de vigilance…).

2- Entretien de 1 heure / réaliser le bilan du projet : difficultés rencontrées pendant le projet de mise en place et après le projet, améliorations à apporter. Cette action est menée en partenariat avec le Cabinet RPAE, spécialiste dans l’accompagnement pluridisciplinaire à dominante RH

> Stéphanie DUVAL, coach certifié et consultant RH Public concerné : dirigeant, manager et responsable RH souhaitant mettre en place/organiser le télétravail dans leur entreprise / leurs équipes Coût : pris en charge par la Technopole Quimper-Cornouaille Si vous souhaitez participer à cette formation courte + coaching, nous vous remercions de vous inscrire par mail auprès de communication@tech-quimper.fr

Nombre de places limitées à 12 entreprise innovantes, dans l’ordre des inscriptions.

