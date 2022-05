Webinaire #2 sur le financement de la HealthTech En ligne La Meurdraquière Catégories d’évènement: La Meurdraquière

Manche

Webinaire #2 sur le financement de la HealthTech En ligne, 29 janvier 2021 10:00, La Meurdraquière. Vendredi 29 janvier 2021, 10h00 Sur place Gratuite sur inscription https://register.gotowebinar.com/register/4404683574632539920 Suite à l’annulation de l’événement « Destination financement » initialement prévu au mois d’avril, découvrez le programme initial sur deux webinaires ! Suite à l’annulation de l’événement « Destination financement » initialement prévu au mois d’avril, les équipes d’Atlanpole Biotherapies, Biotech Santé Bretagne et du Technopôle Brest Iroise sont heureuses de vous proposer le programme initial sur deux webinaires ! Vous avez été nombreux à vous connecter au webinaire #1 Destination Financement qui s’est tenu le 2 décembre dernier. Nous vous proposons une deuxième session tournée autour de la levée de fonds. Au programme : Mot d’accueil par les organisateurs

La SATT Ouest Valorisation, un acteur de l’investissement aux côtés du Capital Risque – Intervenant : Hervé LE DEIT, SATT Ouest Valorisation

Le financement des start-up en santé par des VCs : exemples de levée de fonds par GO CAPITAL – Intervenante : Leila NICOLAS, GO CAPITAL

Partage d’expérience – Intervenant : Hervé Brailly, président de Kalsiom

Capital-risque et digital dans la santé – Intervenant : Alexandre Gallou, Epopée pour l’accélérateur West Web Valley

Partage d’expérience – Intervenant : Guillaume Maquinay, directeur de Simango En ligne 50510 La Meurdraquière Le Mesnil-Rogues Manche vendredi 29 janvier 2021 – 10h00 à 12h00

Détails Heure : 10:00 - 12:00 Catégories d’évènement: La Meurdraquière, Manche Autres Lieu En ligne Ville La Meurdraquière lieuville En ligne La Meurdraquière Departement Manche

En ligne La Meurdraquière Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-meurdraquiere/

Webinaire #2 sur le financement de la HealthTech En ligne 2021-01-29 was last modified: by Webinaire #2 sur le financement de la HealthTech En ligne En ligne 29 janvier 2021 10:00 En ligne La Meurdraquière La Meurdraquière

La Meurdraquière Manche