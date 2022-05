Vous souhaitez faire vos premiers pas à l’International ? Nous vous proposons les premiers outils pour un bon départ. En ligne La Meurdraquière Catégories d’évènement: La Meurdraquière

Vous souhaitez faire vos premiers pas à l’International ? Nous vous proposons les premiers outils pour un bon départ. En ligne, 11 janvier 2021 10:00, La Meurdraquière. Lundi 11 janvier 2021, 10h00 Sur place Gratuite sur inscription https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1x1RwzZ3qjdr7UkctNGMBXf1L1hEemcAWp4lOvGX_2NP4tA/viewform Dans le cadre du réseau des 7Technopoles Bretagne, la Technopole Saint-Brieuc Armor organise une Accélér’action à destination des entreprises innovantes de plus de 3 ans. Vous souhaitez faire vos premiers pas à l’International ? Nous vous proposons les premiers outils pour un bon départ vers des marchés étrangers. Dans le cadre du réseau des 7 Technopoles Bretagne, la Technopole Saint-Brieuc Armor (portée par ZOOPOLE développement) organise une Accélér’action à destination des entreprises innovantes de plus de 3 ans. Cette formation se déroulera le mardi 12 janvier 2021 de 10h à 12h, en format visio-conférence. L’Accélér’action sera co-animée par : Aymeric Guillou , Conseiller en Développement International, qui détaillera l’offre d’accompagnement stratégique de BCI : données marché, formalités et règlementations, développement commercial…

, Conseiller en Développement International, qui détaillera l'offre d'accompagnement stratégique de : données marché, formalités et règlementations, développement commercial… Sabine Launay, Chargée d'affaires International, Bpifrance, qui vous présentera des leviers de financement et de garantie pour bien démarrer son développement à l'international. Un focus sera donné à l'assurance prospection. Seront également abordés: les points de vigilance, les bonnes pratiques et le volet Ressources Humaines. Coût de la formation : gratuit (financée par la Région Bretagne)

