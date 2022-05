SmartAgri : agri for good En ligne La Meurdraquière Catégories d’évènement: La Meurdraquière

Manche

SmartAgri : agri for good En ligne, 4 février 2021 14:00, La Meurdraquière. Jeudi 4 février 2021, 14h00 Sur place Gratuite sur inscription http://www.smartagri.bzh Une 5ème édition – 100% digitale La 5ème édition de SmartAgri se déroulera le 4 février 2021, de 14h à 16h, en direct depuis la Technopole Anticipa, sous forme de plateau tv. La dynamique du For Good s’inscrit dans tous les secteurs : C’est l’agriculture au service du bien-être de l’animal mais aussi de l’agriculteur et de l’intérêt général, tout en limitant l’impact environnemental. C’est de la fourche à la fourchette, de l’agriculteur jusqu’à l’assiette du consommateur. C’est à la fois travailler à l’amélioration des conditions de travail, des conditions d’élevage, l’amélioration de la qualité finale… En quoi les nouvelles technologies aident à améliorer toutes les différentes étapes du processus ? AU PROGRAMME : TABLE RONDE ET REPORTAGES Découvrez le programme détaillé sur : www.smartagri.bzh En ligne 50510 La Meurdraquière Le Mesnil-Rogues Manche jeudi 4 février 2021 – 14h00 à 16h00

Détails Heure : 14:00 - 16:00 Catégories d’évènement: La Meurdraquière, Manche Autres Lieu En ligne Ville La Meurdraquière lieuville En ligne La Meurdraquière Departement Manche

En ligne La Meurdraquière Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-meurdraquiere/

SmartAgri : agri for good En ligne 2021-02-04 was last modified: by SmartAgri : agri for good En ligne En ligne 4 février 2021 14:00 En ligne La Meurdraquière La Meurdraquière

La Meurdraquière Manche