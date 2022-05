Présentation de l’AAP Expérimentation d’innovations Numériques En ligne La Meurdraquière Catégories d’évènement: La Meurdraquière

Présentation de l’AAP Expérimentation d’innovations Numériques En ligne, 16 juillet 2020 10:30, La Meurdraquière. Jeudi 16 juillet 2020, 10h30 Sur place Sur inscription https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNFVuqeoWVLesoW8XynQeLis7V8LE8v9EojQTptm9IICAKdw/viewform Webinaire 3/3 “financez vos projets de R&D” organisé par les 7 Technopoles Bretagne Vous souhaitez expérimenter l’adaptation d’un produit ou service numérique existant sur un nouveau marché, tester votre prototype innovant en conditions réelles avant sa commercialisation : l’appel à projet « Expérimentation d’innovations numériques » est une solution pour faciliter l’émergence de votre innovation et accélérer sa mise sur le marché. Le projet, d’une durée maximum de 24 mois, devra être mené par un consortium composé, a minima, d’une entreprise implantée en Bretagne et d’un “expérimentateur”. A l’issue de la présentation de l’AAP, un chef d’entreprise présentera son retour d’expérience sur son projet financé par l’AAP. Des acteurs du territoire vous ouvrent leurs portes en tant que de terrains d’expérimentation variés. Ils se présenteront. Les 7 Technopoles de Bretagne proposent un webinaire pour échanger sur cet AAP et vos projets le jeudi 16 juillet de 10h30 à 12h. Lien d’inscription : En ligne 50510 La Meurdraquière Le Mesnil-Rogues Manche jeudi 16 juillet 2020 – 10h30 à 12h00

