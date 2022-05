Plan de relance : nouvelles mesures pour soutenir l’emploi de R&D En ligne La Meurdraquière Catégories d’évènement: La Meurdraquière

Manche

Plan de relance : nouvelles mesures pour soutenir l’emploi de R&D En ligne, 8 janvier 2021 12:00, La Meurdraquière. Vendredi 8 janvier 2021, 12h00 Sur place Gratuite sur inscription https://app.livestorm.co/ouest-valorisation/flash-info-nouvelles-mesures-du-plan-france-relance3 Webinaire organisé par Ouest Valorisation avec le soutien de 7Technopoles Bretagne Au titre du Plan France Relance, le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation annonce une mesure importante de soutien à l’emploi de R&D dans le cadre d’une collaboration de recherche entre laboratoires académiques et entreprises. Vincent Lamande, président de Ouest Valorisation, accompagné de :

– Florent Della Valle, DRARI (ex DRRT) Bretagne

– Nicolas Boyard, DRARI (ex DRRT) Pays de la Loire,

– Daniel Gergès, LePoool

– Anne-Marie Martel, Atlanpole

vous propose de découvrir les modalités de ces nouvelles mesures de préservation de l’emploi R&D, mesures ouvertes dès le 1er janvier 2021. Si vous souhaitez maintenir votre capacité d’innovation en protégeant vos salariés R&D, ou anticiper dès à présent l’arrivée de futurs talents de R&D, ces nouvelles mesures sont la réponse appropriée. Rejoignez-nous le vendredi 8 janvier de 12h00 à 13h00 En ligne 50510 La Meurdraquière Le Mesnil-Rogues Manche vendredi 8 janvier 2021 – 12h00 à 13h00

Plan de relance : nouvelles mesures pour soutenir l’emploi de R&D En ligne, 8 janvier 2021 12:00, La Meurdraquière. Vendredi 8 janvier 2021, 12h00 Sur place Gratuite sur inscription https://app.livestorm.co/ouest-valorisation/flash-info-nouvelles-mesures-du-plan-france-relance3 Webinaire organisé par Ouest Valorisation avec le soutien de 7Technopoles Bretagne Au titre du Plan France Relance, le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation annonce une mesure importante de soutien à l’emploi de R&D dans le cadre d’une collaboration de recherche entre laboratoires académiques et entreprises. Vincent Lamande, président de Ouest Valorisation, accompagné de :

– Florent Della Valle, DRARI (ex DRRT) Bretagne

– Nicolas Boyard, DRARI (ex DRRT) Pays de la Loire,

– Daniel Gergès, LePoool

– Anne-Marie Martel, Atlanpole

vous propose de découvrir les modalités de ces nouvelles mesures de préservation de l’emploi R&D, mesures ouvertes dès le 1er janvier 2021. Si vous souhaitez maintenir votre capacité d’innovation en protégeant vos salariés R&D, ou anticiper dès à présent l’arrivée de futurs talents de R&D, ces nouvelles mesures sont la réponse appropriée. Rejoignez-nous le vendredi 8 janvier de 12h00 à 13h00 En ligne 50510 La Meurdraquière Le Mesnil-Rogues Manche vendredi 8 janvier 2021 – 12h00 à 13h00

Détails Heure : 12:00 - 13:00 Catégories d’évènement: La Meurdraquière, Manche Autres Lieu En ligne Ville La Meurdraquière lieuville En ligne La Meurdraquière Departement Manche

En ligne La Meurdraquière Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-meurdraquiere/

Plan de relance : nouvelles mesures pour soutenir l’emploi de R&D En ligne 2021-01-08 was last modified: by Plan de relance : nouvelles mesures pour soutenir l’emploi de R&D En ligne En ligne 8 janvier 2021 12:00 En ligne La Meurdraquière La Meurdraquière

La Meurdraquière Manche