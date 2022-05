Mobilité, travail, commerce : l’impact combiné du numérique et du COVID-19 En ligne, 17 novembre 2020 11:00, La Meurdraquière.

17 et 26 novembre 2020 Sur place Sur inscription https://connectin-lorient.fr/billetterie/

Pour s’adapter au contexte de crise sanitaire Connect’in Lorient se réinvente en 2020. En lieu et place de l’événement habituel, nous vous proposons cette année un cycle d’événements en distanciel.

Pour s’adapter au contexte de crise sanitaire Connect’in Lorient se réinvente en 2020.

En lieu et place de l’événement habituel, nous vous proposons cette année un cycle d’événements en format réduit et en distanciel, pour marquer la fin de l’année.

Vous y retrouverez toutefois les fondamentaux et l’ADN de Connect’in : le numérique, les réseaux et la prise de hauteur

connectin-lorient.fr

Réservez votre agenda !

Mardi 17 novembre 2020 – 11h00

CONFÉRENCE

Mobilité, travail, commerce : l’impact combiné du numérique et du COVID-19

par Stéphane SCHULTZ, 15marches

Conférence en live stream

La crise du COVID-19 semble modifier durablement notre relation au quotidien : nos pratiques professionnelles avec le télétravail et l’absence des salons professionnels, la relation client de plus en plus distante et multicanal… Cette période réinterroge nos rapports au commerce et au travail. Ces phénomènes sont-ils réellement nouveaux ? Ne s’agit-il pas d’une accélération de tendance préexistante à la crise ? Changeons-nous réellement nos pratiques avec l’évolution des outils numériques ?

Stéphane SCHULTZ, expert reconnu des mobilités et du numérique, partagera son analyse et ses questionnements sur la période que nous traversons.

Inscription en présentiel dans la limite des places disponibles

Lien de connexion sur inscription

Jeudi 26 novembre 2020 – 16h00

CONFÉRENCE

« Comment ça va ? »

par Blandine Brechignac

Conférence réservée aux dirigeants membres ou futurs membres du réseau PLATO

Dans le contexte actuel de deuxième vague Covid19, toute l’attention des dirigeants se porte sur l’activité économique de leur entreprise : trouver de l’activité, ou au contraire répondre à une demande que la pandémie a fait exploser, intégrer les restrictions sanitaires dans la gestion au quotidien, « rattraper le temps perdu » et renflouer les caisses…

Les préoccupations économiques sont nombreuses, et centrales. Mais elles peuvent conduire à négliger des questions tout aussi déterminantes pour la poursuite de l’activité et pour la performance de l’entreprise : Comment vont les collaborateurs ? Comment ont-ils vécu la période de confinement, puis l’été ? Quel est leur état d’esprit, quelle est leur énergie quelques semaines après cette rentrée si particulière ?

Blandine Bréchignac, consultante spécialiste des transformations du travail, propose de réfléchir à ces questions le 26 novembre prochain, sur un mode participatif, à l’occasion d’une intervention intitulée « Comment ça va ? ».

par Blandine Brechignac

Consultante, innovation/transformation, design du travail, appui au processus créatif.

Depuis plus de 15 ans, Blandine accompagne des entreprises « défricheuses », leurs dirigeants et les chefs de projet, dans la mise en œuvre de projets pilotes, sur des sujets émergents en lien avec le travail et ses transformations.

Lundi 14 décembre 2020 – 9h30

Matinale XXL

proposée par Com&Médias, en live stream

Une demi-journée pour se former, s’informer, échanger avec des experts (thématiques RH, communication et numérique à définir)

8 sessions dans 2 salles virtuelles

Programme en construction…

Une matinale en partenariat avec VIPE Vannes et Adn Ouest

En ligne 50510 La Meurdraquière Le Mesnil-Rogues Manche

mardi 17 novembre 2020 – 11h00 à 12h30

jeudi 26 novembre 2020 – 16h00 à 19h00

Connect’in Lorient