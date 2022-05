Les financements européens En ligne La Meurdraquière Catégories d’évènement: La Meurdraquière

Les financements européens En ligne, 8 juillet 2020 08:30, La Meurdraquière. Mercredi 8 juillet 2020, 08h30 Sur place Sur inscription https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNFVuqeoWVLesoW8XynQeLis7V8LE8v9EojQTptm9IICAKdw/viewform Webinaire 2/3 “financez vos projets de R&D” organisé par les 7 Technopoles Bretagne Dans son plan de relance post-Covid, la Commission européenne s’est engagée à soutenir la recherche et les entreprises. De nombreux appels à projets dans tout secteur (numérique, santé, spatial,…) sont et seront lancés dans les prochains mois, comme autant d’opportunités pour les entreprises pour répondre aux défis de cette crise. • Préparez-vous en prenant connaissance des mesures prévues par la Commission européenne pour épauler les entreprises dans ce contexte post-covid. Aude Körfer, de la délégation permanente de la Région Bretagne à Bruxelles • Présentation d’appels à projets ouverts aux entreprises. Equipe Europe 7 Technopoles de Bretagne Venez en échanger lors de ce webinaire organisé par les 7 Technopoles de Bretagne qui aura lieu le mercredi 8 juillet de 8h30 à 9h15 en visio. Le lien de connexion vous sera communiquer quelques jours avant l’événement. Pour vous inscrire : En ligne 50510 La Meurdraquière Le Mesnil-Rogues Manche mercredi 8 juillet 2020 – 08h30 à 09h15

