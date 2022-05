Journée de recherche interdisciplinaire pratiques alimentaires santé et territoire En ligne La Meurdraquière Catégories d’évènement: La Meurdraquière

Manche

Journée de recherche interdisciplinaire pratiques alimentaires santé et territoire En ligne, 4 juin 2020 09:00, La Meurdraquière. Jeudi 4 juin 2020, 09h00 Sur place Nombre de places limitées https://www.univ-brest.fr/journee-alimentation2020/menu/Inscription Journée de débats entre chercheurs, acteurs des collectivités territoriales, spécialistes des techniques et pratiques agroalimentaires. Le 4 juin 2020, le laboratoire d’économie et de gestion de l’Ouest (LEGO) animera en webinaire la première Journée de recherche interdisciplinaire sur les pratiques alimentaires, la santé et le territoire. Son objectif est de favoriser des e changes interdisciplinaires, incluant les acteurs socio-e conomiques et acade miques, autour de l’e volution des pratiques alimentaires ancre es dans un territoire et leurs effets aussi bien micro (sur la sante et le bien-être de l’individu) que macro (au niveau du territoire). Programme & inscription En ligne 50510 La Meurdraquière Le Mesnil-Rogues Manche jeudi 4 juin 2020 – 09h00 à 17h00

Détails Heure : 09:00 - 17:00 Catégories d’évènement: La Meurdraquière, Manche Autres Lieu En ligne Ville La Meurdraquière lieuville En ligne La Meurdraquière Departement Manche

En ligne La Meurdraquière Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-meurdraquiere/

Journée de recherche interdisciplinaire pratiques alimentaires santé et territoire En ligne 2020-06-04 was last modified: by Journée de recherche interdisciplinaire pratiques alimentaires santé et territoire En ligne En ligne 4 juin 2020 09:00 En ligne La Meurdraquière La Meurdraquière

La Meurdraquière Manche