GOOGLE ATELIERS NUMÉRIQUES #17 En ligne La Meurdraquière Catégories d’évènement: La Meurdraquière

Manche

GOOGLE ATELIERS NUMÉRIQUES #17 En ligne, 25 janvier 2021 09:30, La Meurdraquière. Lundi 25 janvier 2021, 09h30, 14h30 Sur place Gratuite sur inscription http://www.technopole-anticipa.com/Google-Ateliers-Numeriques-17-Google-Analytics-niveau2-referencement-naturel.html GOOGLE ANALYTICS (NIVEAU2)/ RÉFÉRENCEMENT NATUREL (NIVEAU 1) Afin de mieux vous accompagner dans le développement de votre activité sur Internet, la technopole Anticipa, les acteurs économiques locaux et Google Ateliers Numériques s’associent pour vous proposer des formations gratuites. La prochaine journée de formation aura lieu le lundi 25 janvier 2021 et sera 100% en ligne, en direct et interactive. La journée sera composée de 2 ateliers collectifs animés par un coach Google Ateliers Numériques et des plages horaires dédiées à du coaching individuel PROGRAMME + 09h30-11h00 :

“Comment personnaliser et optimiser ses données Google Analytics ?” (Niveau 2) Découvrez comment utiliser pleinement la puissance de Google Analytics afin d’améliorer la performance de vos actions de communication et de votre site internet.. + 11h00 – 11h30 :

“Temps d’échanges et de questions-réponses” + 11h30-12h15 et 13h30/14h15 :

“Coaching individuel en visioconférence” – Sur inscription préalable + 14h30-16h00 :

“Fondamentaux du référencement naturel : comment être plus visible sur internet ? (Niveau 1)”

Vous souhaitez améliorer le positionnement de votre site Internet sur les moteurs de recherche ? Venez découvrir les fondamentaux du référencement naturel et leur mise en place. + 16h00 – 16h30 :

“Temps d’échanges et de questions-réponses” + 16h45-17h30 :

“Coaching individuel en visioconférence” + Prérequis : Disposer d’un ordinateur et d’une connexion internet (aucun compte ou logiciel n’est nécessaire pour participer)

Etre à l’heure (Un lien de connexion vous sera transmis par mail quelques jours avant)

Les conférences seront en direct et non enregistrées (pas de replay possible) COACHING INDIVIDUEL

Bénéficiez gratuitement de conseils personnalisés avec un coach Google pour développer votre activité professionnelle sur Internet et avoir des conseils pour travailler efficacement à distance. Inscription par téléphone au 02 57 67 57 99 (de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h du lundi au vendredi) En ligne 50510 La Meurdraquière Le Mesnil-Rogues Manche lundi 25 janvier 2021 – 09h30 à 11h00

lundi 25 janvier 2021 – 14h30 à 16h00

Détails Heure : 09:30 - 16:00 Catégories d’évènement: La Meurdraquière, Manche Autres Lieu En ligne Ville La Meurdraquière lieuville En ligne La Meurdraquière Departement Manche

En ligne La Meurdraquière Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-meurdraquiere/

GOOGLE ATELIERS NUMÉRIQUES #17 En ligne 2021-01-25 was last modified: by GOOGLE ATELIERS NUMÉRIQUES #17 En ligne En ligne 25 janvier 2021 09:30 En ligne La Meurdraquière La Meurdraquière

La Meurdraquière Manche