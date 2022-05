Ateliers Emergence de projets « L’innovation collaborative au croisement des filières » En ligne La Meurdraquière Catégories d’évènement: La Meurdraquière

Ateliers Emergence de projets « L’innovation collaborative au croisement des filières » En ligne, 22 janvier 2021 09:30, La Meurdraquière. 22 et 26 janvier 2021 Sur place Gratuite sur inscription https://register.gotowebinar.com/register/1277658211654516235, https://register.gotowebinar.com/register/6228422621105758220 Conseil régional de Bretagne (1), les pôles compétitivité en partenariat avec les 7 technopoles de Bretagne, vous proposent deux dates d’ateliers d’émergence de projets. Vous avez une idée de projet innovant et recherchez des partenaires ? Vous souhaitez proposer vos compétences pour intégrer un projet en cours de montage ?

En vue du lancement du 6ème appel à projets « l’innovation collaborative au croisement des filières » par le Conseil régional de Bretagne (1), les pôles compétitivité en partenariat avec les 7 technopoles de Bretagne, vous proposent deux dates d’ateliers d’émergence de projets.

Les 22 et 26 janvier 2021 de 9h30 à 12h00 En quelques mots, l’AAP « L’innovation au croisement des filières » est destiné aux projets : Portés par des entreprises bretonnes en partenariat avec, a minima, une autre entreprise et un laboratoire de recherche ;

Innovants et structurants pour les filières stratégiques bretonnes (S3 et Breizh Cop) ;

Répondant aux feuilles de route d’au moins deux pôles de compétitivité présents en Bretagne ;

Présentant des budgets compris entre 500k€ et 1M€.

(Re)découvrez cet appel à projets, rencontrez vos futurs partenaires, échangez avec les acteurs susceptibles de vous accompagner dans le montage de vos projets, inspirez-vous des success stories des précédentes éditions pour vous lancer ! La parole vous sera également donnée pour présenter une idée de projet ou une compétence. Programme des 22 et 26 janvier 09h30 – 10h15 : Présentation de l’appel à projets par les pôles de compétitivité

10h15 – 11h00 : Le croisement de filières, success stories

