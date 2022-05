Atelier ENERGIE En ligne La Meurdraquière Catégories d’évènement: La Meurdraquière

Manche

Atelier ENERGIE En ligne, 5 février 2021 08:30, La Meurdraquière. Vendredi 5 février 2021, 08h30 Sur place Gratuite sur inscription https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczFlp30VHEFNikwWJqTljBmSVKeeVCtYV3TRHTNHrvDQGbnw/viewform Acteurs de l’efficacité énergétique, saisissez les opportunités du programme Horizon Europe Acteurs de l’efficacité énergétique, saisissez les opportunités du programme Horizon Europe, le nouveau programme cadre européen dédié à la recherche et à l’innovation va démarrer en janvier pour la période 2021-2027. Les membres du réseau Noé Bretagne,vous invitent à un webinaire le :

Vendredi 05 février de 8h30 à 10h pour vous informer autour de ces nouvelles opportunités de financements. Programme :

• Quelle est la stratégie et les thèmes attendus pour le volet « Energie »

d’Horizon Europe ?

Annabelle Rondaud, Point de contact national Energie au Ministère de

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation • Témoignages de bénéficiaires de projets européens: Yannick Bian, Chantier Bretagne Sud o H2020 – Projet The Element d’optimisation de l’énergie marémotrice. Olivier Durand, INSA Rennes o H2020-FETProActiv – Projet NANO-EH, optimise de nouveaux nanomatériaux pour les intégrer à des dispositifs miniaturisés de stockage de l’énergie Erwan Nicolas, Sabella o H2020 –Projet DTOceanPlus pour développer des outilsd e conception

numérique pour les systèmes de marées et de vague En ligne 50510 La Meurdraquière Le Mesnil-Rogues Manche vendredi 5 février 2021 – 08h30 à 10h00

Détails Heure : 08:30 - 10:00 Catégories d’évènement: La Meurdraquière, Manche Autres Lieu En ligne Ville La Meurdraquière lieuville En ligne La Meurdraquière Departement Manche

En ligne La Meurdraquière Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-meurdraquiere/

Atelier ENERGIE En ligne 2021-02-05 was last modified: by Atelier ENERGIE En ligne En ligne 5 février 2021 08:30 En ligne La Meurdraquière La Meurdraquière

La Meurdraquière Manche