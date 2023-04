[Webinaire intéractif] EIC accelerator : comment maîtriser son story telling En ligne La Meurdraquière Catégories d’Évènement: La Meurdraquière

[Webinaire intéractif] EIC accelerator : comment maîtriser son story telling
Mercredi 10 mai, 10h00

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSced1tjzo7_lgW2RX0IfPCWWaHi4AyT_weNcYlYBu8HkgzjRw/viewform Vous souhaitez faire décoller votre projet innovant, en rupture avec l’offre existante sur le marché ? Le dispositif européen EIC accelerator vise à soutenir les start-ups et les PME les plus prometteuses à déployer des innovations fortes sur le marché.

Pour monter une candidature gagnante, il faut maîtriser la rhétorique, le story telling EIC. Didier Guennoc & Javier Echarri, experts évaluateurs auprès de la Commission européenne, passeront au crible les éléments clés de l’EIC pour préparer une candidature efficace à l’écrit comme à l’oral. Venez échanger avec eux et poser toutes vos questions.

Au programme : 50 min présentation / 40 min Q/R Ce webinaire est ouvert aux entreprises intéressées par EIC Accelerator, envisageant de déposer un dossier ou lancées dans le processus de dépôt. Evénement organisé par : Les 7 technopoles de Bretagne & Bretagne Développement Innovation

