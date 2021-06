La Métropole en Scène : Trois flocons de neige Heuqueville, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Heuqueville.

La Métropole en Scène : Trois flocons de neige 2021-07-07 16:00:00 – 2021-07-07

Heuqueville Seine-Maritime Heuqueville

Par la Compagnie Le Récigraphe. Conte.

Lourdja est un Œfsurgh, un cheval mythique aux capacités extraordinaires. Il sait parler et galope à une vitesse folle malgré une jambe en moins. Il a servi le prince Gayaz ou encore la princesse Marinée avant de devenir le compagnon de Samvel, un jeune homme devenu aveugle. En l’accompagnant à la recherche de trois flocons de neige qui ne fondent jamais, Lourdja raconte à Samvel trois de ses plus belles aventures. Entre deux chevauchées et ascensions vertigineuses, ces récits abordent des thématiques autant contemporaines qu’universelles : la différence, les préjugés, l’écologie ou encore les dérives du pouvoir.

Contes du Caucase, dès 6 ans.

Le mercredi 7 juillet à 16h.

Durée : 50 minutes.

Texte, mise en forme et interprétation : Guillaume Alix.

