La Métropole en Scène : « Parcours choré-graphite » Graimbouville, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Graimbouville.

La Métropole en Scène : « Parcours choré-graphite » 2021-07-03 15:00:00 – 2021-07-03

Graimbouville Seine-Maritime

Par Compagnie Sac de Nœuds. Danse parent/enfant.

De grands lés de papiers blancs sont posés au sol et investissent différents espaces d’un lieu. Invitation à voyager par la danse et le graphisme, les Parcours choré-graphites prennent la forme d’atelier-performance où chaque participant devient acteur. Un casque audio sur les oreilles, vous serez guidés par des consignes simples : déambuler, s’arrêter, accélérer se munir d’un pastel gras, dessiner des points… Temps de partage ludique et collectif où chacun peut être acteur et spectateur du projet en train de se faire, un moment dansé unique où émerge une œuvre plastique commune.

Dès 5 ans.

Le samedi 3 juillet à 15h et à 17h.

Durée : 45 minutes.

