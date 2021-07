La Métropole en Scène : ONE SHOT Saint-Jouin-Bruneval, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Saint-Jouin-Bruneval.

Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime

Par la Compagnie One Shot. Cirque

One Shot, parce que l’on n’a qu’un seul essai…

Cool comme le blues, nerveux comme le rock, ce spectacle revisite les vieux standards du cirque tout en liberté décomplexée.

Ça glisse, ça teste le (dés)équilibre, ça hache et ça s’abat. Au final, on a du mal à trancher sur ce qui nous épate le plus, l’habileté des artistes ou l’imprévisibilité des objets.

Rythmés avec de la musique en live, les mouvements dansés et acrobatiques se mêlent entre la manipulation de haches et les acrobaties au mât chinois.

Le mercredi 14 juillet à 16h.

Durée : 40 minutes

De et avec Maxime Dautremont & Foucauld Falguerolles

Mise en scène : Benjamin de Matteïs

Oreille complice : Mark Dehoux

Travail vocal et beat box : Gaspard Herblot

Réalisé avec le soutien de : Centre des arts de la rue (Ath) / La Roseraie / Destelheide / Centre culturel du Brabant Wallon / Woluculture / Espace Catastrophe.

