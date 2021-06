La Métropole en Scène : La STRING Beaurepaire, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Beaurepaire.

La Métropole en Scène : La STRING 2021-07-10 14:00:00 – 2021-07-10

Beaurepaire Seine-Maritime Beaurepaire

Par la Compagnie Mycélium. Parodie de balade naturaliste.

La Structure Territoriale de Recherche Intégrée sur la Nature Globale a pour mission de « connaître et transmettre les petites ficelles de biodiversité », s’amuse à répéter Florent Chatterton, écologue et fondateur de l’association. Il sera secondé de Rebecca, étudiante en BTS G.N.P option G.F.S à Nogent sur Vernisson, qui sera évaluée sur ses aptitudes à animer et à sécuriser un public en milieu sauvage.

Une balade riche en découvertes animales, végétales et humaines.

Le samedi 10 juillet à 14h.

Durée : 1h10 – 1h30.

Production : Cie Mycélium

De et avec Gariel Soulard et Albane Danflous.

(Non-accessible aux PMR et poussettes)

