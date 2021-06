Angerville-l'Orcher Angerville-l'Orcher Angerville-l'Orcher, Seine-Maritime La Métropole en Scène : Biquette Angerville-l’Orcher Angerville-l'Orcher Catégories d’évènement: Angerville-l'Orcher

Seine-Maritime

La Métropole en Scène : Biquette Angerville-l’Orcher, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Angerville-l'Orcher. La Métropole en Scène : Biquette 2021-07-09 18:00:00 – 2021-07-09

Angerville-l’Orcher Seine-Maritime Angerville-l’Orcher Par la Compagnie 2L au Quintal. Théâtre de rue. Elle aurait pu aller voir un psy mais non… elle préfère s’arrêter dans ce bar et parler à des inconnus : sa boulimie, sa mère, Annie Cordy, Sylvie Vartan, sa mère, sa dentition bancale, ses genoux, sa mère, ses insomnies, sa mère… elle parlera d’elle-même. De son carnet, de sa dyslexie, entre deux verres de vin rouge. Portrait d’une femme burlesque et émouvante qui a besoin de s’exprimer. Dès 8 ans.

Le vendredi 9 juillet à 18h.

Durée : 45 minutes. Écriture et interprétation : Doreen Vasseur

Mise en scène et direction : Bernard Llopis

