La Métropole en Scène : Balade pédestre commentée Saint-Vigor-d’Ymonville, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Saint-Vigor-d'Ymonville.

La Métropole en Scène : Balade pédestre commentée 2021-07-06 – 2021-07-06

Saint-Vigor-d’Ymonville Seine-Maritime Saint-Vigor-d’Ymonville

Par l’association La Hêtraie.

Sur la commune de Saint-Vigor-d’Ymonville, l’association La Hêtraie propose une balade pédestre commentée de 3 km axée sur le paysage agricole. L’occasion de découvrir les cultures locales : lin, maïs, betteraves, orge, blé, colza et pommes de terre ainsi qu’une stabulation et un verger planté de pommiers. Cette balade sera un support pour évoquer l’évolution du paysage et des pratiques agricoles en termes de culture et d’élevage.

Le mardi 6 juillet à 14h.

Durée : 3h.

Par l’association La Hêtraie.

Sur la commune de Saint-Vigor-d’Ymonville, l’association La Hêtraie propose une balade pédestre commentée de 3 km axée sur le paysage agricole. L’occasion de découvrir les cultures locales : lin, maïs, betteraves,…

Par l’association La Hêtraie.

Sur la commune de Saint-Vigor-d’Ymonville, l’association La Hêtraie propose une balade pédestre commentée de 3 km axée sur le paysage agricole. L’occasion de découvrir les cultures locales : lin, maïs, betteraves, orge, blé, colza et pommes de terre ainsi qu’une stabulation et un verger planté de pommiers. Cette balade sera un support pour évoquer l’évolution du paysage et des pratiques agricoles en termes de culture et d’élevage.

Le mardi 6 juillet à 14h.

Durée : 3h.

dernière mise à jour : 2021-06-29 par