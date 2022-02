La Métropole de Lyon, Ronalpia et SUEZ : “Entrez dans les Boucles” Métropole de Lyon, 9 mars 2022, Lyon.

“Entrez dans les Boucles” ————————- **La Métropole de Lyon**, **Ronalpia** et **SUEZ**, organisent **_“Entrez dans les Boucles”_**, événement pour découvrir les solutions innovantes de l’économie circulaire et solidaire du territoire. Si vous cherchez à sourcer des offres de produits et services écologiques et locales, alors venez rencontrer 15 entreprises engagées : * Vous voulez végétaliser vos bureaux, sans faire venir des plantes de l’autre bout du monde ? Venez découvrir la Société Protectrice des Végétaux qui donne une 2ème vie aux plantes de la Métropole, * Vous voulez collecter le marc de café et les restes de repas du midi de vos collaborateurs ? Venez découvrir Oui Compost qui collecte à vélo et transforme les déchets organiques en compost à Confluence, * Vous voulez fournir des moments conviviaux, mais la bière est interdite à 10h au bureau ? Venez découvrir Maltivor qui fabrique des biscuits à partir de drèches de bières. * Et plein d’autres solutions encore ! Les **15 entrepreneurs lauréats** du programme les Boucles seront à l’honneur à l’occasion d’une session de pitchs inspirants. L’après-midi sera également rythmée par des témoignages d’entreprises et de collectivités qui portent des coopérations innovantes et par des rendez-vous avec les entrepreneurs, pour susciter des rencontres et enclencher de nouvelles Boucles ! Inscription obligatoire via ce formulaire de présence avant le **21/02/2022**.

