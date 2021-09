LA MÉTRO FAIT SON CIRQUE 2021 Lattes, 2 octobre 2021, Lattes.

LA MÉTRO FAIT SON CIRQUE 2021 2021-10-02 – 2021-12-21

Lattes Hérault

Pour sa 10ème édition, l’événement prend de l’ampleur et se déploie du 2 octobre au 21 décembre dans 8 communes de la Métropole, cette année Clapiers, Lavérune, Castelnau-le-Lez, Montaud, Montpellier, Saint-Drézéry, Saint-Brès et Juvignac ainsi qu’au Domaine d’O. Le cirque, discipline multiple, ne cesse d’évoluer. En témoigne la roue Cyr qui enchante les acrobates comme le public !

Sous chapiteau ou dans des lieux insolites, des artistes hors du commun offrent leur magie et dévoilent la diversité infinie des arts du cirque contemporain.

Un festival du Domaine d’O et de Montpellier Méditerranée Métropole.

Programmation

Samedi 2 octobre

MONTPELLIER, Pierres Vives (place de l’égalité)

16h D-CONSTRUCTION

MONTPELLIER, Pierres Vives (place de l’égalité)

En entrée libre dans la limite des places disponibles

dimanche 3 octobre

MONTPELLIER, Le Peyrou

16h D-CONSTRUCTION

MONTPELLIER, Le Peyrou

En entrée libre dans la limite des places disponibles

Dimanche 10 octobre

CLAPIERS, Parc Claude Leenhardt

16h BAL ACROBATIQUE

Samedi 16 octobre

CLAPIERS Parc Claude Leenhardt

20h BORDERLESS

Dimanche 17

16h BORDERLESS

Mercredi 20 octobre

LAVÉRUNE Salle polyvalente

Château des Evêques

16h BAKÉKÉ

Dimanche 24 octobre

CASTELNAU-LE-LEZ École de cirque Zepetra

11h et 16h École de cirque Zepetra

Dimanche 31 octobre

MONTAUD Salle Communale P. Combettes

11h et 16h LES PETITS TOUTS

Jeudi 4 et vendredi 5 novembre

MONTPELLIER Domaine d’O – Théâtre JC Carrière

20h MONSTRO

Samedi 13 novembre

SAINT-DRÉZÉRY Salle Georges Brassens

20h TU COMPRENDRAS

PLUS TARD + TRICOT

Dimanche 14 novembre

16h TU COMPRENDRAS

PLUS TARD + TRICOT

Du lundi 15 au vendredi 19 novembre

MONTPELLIER Divers lieux dans la ville

UN JONGLEUR DANS LA VILLE

(lieux à découvrir sur les réseaux sociaux)

Du vendredi 19 au dimanche 21 novembre

MONTPELLIER, Quartier gare

GARE AUX CLOWNS

Samedi 20 novembre

MONTPELLIER Maison des Choeurs

20h HIC

Mercredi 24 novembre

SAINT-BRÈS, Parking Parc de l’Escargot

16h T’ES UNE ADULTE OU PAS ?

Vendredi 26 novembre

SAINT-BRÈS Parking Parc de l’Escargot

20h CABARET PROCIRK

Samedi 27 novembre

SAINT-BRÈS, Parking Parc de l’Escargot

20h RESPIRE

Dimanche 28

16h RESPIRE

Vendredi 10 décembre

JUVIGNAC, En face du Parc St Hubert

20h N° DE JEUNES ARTISTES + LE FOND DU PANIER

Samedi 11 décembre

JUVIGNAC En face du Parc St Hubert

20h BAKTANA+RISQUE = OCCURENCE X GRAVITÉ

Dimanche 12 décembre

JUVIGNAC, En face du Parc St Hubert

16h BAKTANA + NINO ROTA ET

LES CLOWNS

Jeudi 16 et vendredi 17 décembre

MONTPELLIER Domaine d’O Chapiteau Balthazar

20h KBAZAR 30

Lundi 20 et mardi 21 décembre

MONTPELLIER Domaine d’O – Théâtre Jean-Claude Carrière

20h EN ATTENDANT LE GRAND SOIR

MONTPELLIER

Le cirque, l’autre axe fort du projet du Domaine d’O, ouvre sa saison avec La Métropole fait son cirque.

+33 800 20 01 65

MONTPELLIER

domaine d’O

