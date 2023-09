Les Sororales La Métive Moutier-d’Ahun, 10 octobre 2023, Moutier-d'Ahun.

Moutier-d’Ahun,Creuse

Les Sororales proposent des temps d’échanges ouverts à toustes avec des autrices, chercheuses et artistes féministes. La présentation de leurs recherches sera support à la réfléxion pour mieux lutter contre les discriminations faites aux femmes sur le territoire de la Creuse et ailleurs.

Retrouvez toute la programmation ici : https://lametive.fr/events/les-sororales/.

2023-10-10 fin : 2023-10-10 20:00:00. EUR.

La Métive

Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Les Sororales offers an open forum for discussion with feminist authors, researchers and artists. The presentation of their research will support reflection on how to better combat discrimination against women in the Creuse region and elsewhere.

Find out more about the programme here: https://lametive.fr/events/les-sororales/

Les Sororales ofrece una oportunidad de debate abierta a todos con autoras, investigadoras y artistas feministas. La presentación de sus investigaciones permitirá reflexionar sobre cómo luchar mejor contra la discriminación de las mujeres en la región de Creuse y en otros lugares.

Para conocer todos los detalles del programa, pulse aquí: https://lametive.fr/events/les-sororales/

Die Sororales bieten allen Interessierten die Möglichkeit, sich mit feministischen Autorinnen, Forscherinnen und Künstlerinnen auszutauschen. Die Präsentation ihrer Forschungsergebnisse soll zum Nachdenken anregen, um die Diskriminierung von Frauen in der Region Creuse und anderswo besser bekämpfen zu können.

Das gesamte Programm finden Sie hier: https://lametive.fr/events/les-sororales/

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Creuse Sud Ouest