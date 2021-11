Meudon Centre d'art et de Culture Hauts-de-Seine, Meudon LA MÉTHODE WILLIAMS (VOST) Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Focus sur la personnalité de l’entraîneur Richard Williams, père des joueuses Vénus et Serena. Il n’avait aucune expérience dans le sport mais lorsque ses filles ont eu 4 ans, il a élaboré un plan de 78 pages décrivant l’entraînement des futures championnes. Elles sont devenues deux des plus grandes joueuses de l’histoire du tennis. Biopic de Reinaldo Marcus Green avec Will Smith… ETATS-UNIS – 2021 – 2H18 Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-29T20:30:00 2021-12-29T22:50:00;2021-12-30T17:00:00 2021-12-30T19:20:00;2022-01-04T20:30:00 2022-01-04T22:50:00

