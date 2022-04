La méthode urbain

La méthode urbain, 3 septembre 2022, . La méthode urbain

2022-09-03 20:30:00 – 2022-09-03 Mentalisme | Théâtre | Humour par la Compagnie Les Décatalogués

À partir de 10 ans Le commun des mortels ignore qu’accéder à la gloire et à la postérité n’est pas affaire de chance mais bel et bien de technique. La Méthode Urbain est une formation accélérée en manipulation des masses à l’usage de tous ceux qui ambitionnent de devenir maître du monde. Comprendre comment les puissants d’aujourd’hui en sont arrivés là, apprendre à devenir riche, à contrôler l’opinion publique et à bâtir un monde meilleur à votre image, c’est le défi que Marc-André Urbain, coach certifié, vous propose. Restauration et buvette sur place

Réservation en ligne et billetterie sur place le jour du spectacle. Mentalisme | Théâtre | Humour par la Compagnie Les Décatalogués

À partir de 10 ans Le commun des mortels ignore qu’accéder à la gloire et à la postérité n’est pas affaire de chance mais bel et bien de technique. La Méthode Urbain est une formation accélérée en manipulation des masses à l’usage de tous ceux qui ambitionnent de devenir maître du monde. Comprendre comment les puissants d’aujourd’hui en sont arrivés là, apprendre à devenir riche, à contrôler l’opinion publique et à bâtir un monde meilleur à votre image, c’est le défi que Marc-André Urbain, coach certifié, vous propose. Restauration et buvette sur place

Réservation en ligne et billetterie sur place le jour du spectacle. dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville