LA METHODE SHERLOCK LA LUNA NEGRA Bayonne, vendredi 14 juin 2024.

Londres 2023. Le génie criminel Moriarty est de retour un siècle plus tard !Il sévit dans une série de crimes qui s’inspirent des aventures de Sherlock Holmes ; la police est perdue dans une enquête qui mêle la fiction de Conan Doyle à des dangers réels et imminents.L’inspecteur Delrue décide de demander de l’aide au plus grand expert de l’univers de Sherlock Holmes, le « mentaliste » Sebastien Harris et… à VOUS public, les nouvelles recrues de Scotland Yard !Désormais, votre mission est simple : aidez Delrue et Harris à résoudre l’enquête, à déjouer le prochain crime et à démasquer Moriarty !Vivez une expérience immersive et participative, plongez dans une enquête qui unit le mentalisme et l’univers de Sherlock Holmes : « La Méthode Sherlock », le spectacle dont vous êtes les héros !Vous êtes fasciné par le mentalisme ?Vous voulez maîtriser d’extraordinaires capacités déductives ?Vous aimez les polars, les défis, les énigmes ?Vous avez envie de voir un spectacle, mais aussi de vivre une expérience interactive?« La Méthode Sherlock » est le spectacle pour vous, fait par vous !

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-06-14 à 20:30

Réservez votre billet ici

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64