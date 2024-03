La Méthode Salle des Charruauds Libourne, samedi 16 mars 2024.

La Méthode Samedi 16 mars à 18h30 // Cours de danse XXL Samedi 16 mars, 18h30 Salle des Charruauds Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T18:30:00+01:00 – 2024-03-16T19:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T18:30:00+01:00 – 2024-03-16T19:30:00+01:00

La Méthode

avec le CCN de Créteil et du Val-de-Marne | Cie EMKA

Samedi 16 mars à 18h30

Cours de danse XXL

Durée : 1h

Un cours de danse festif et grand format pour 100 personnes, mené par quatre danseurs de la Cie EMKA et le DJ Lazy Flow. Un moment d’énergie et de partage qui permet à chacun, peu importe son âge, de s’initier à la danse tout en visitant le répertoire de la compagnie.

Salle des Charruauds 54 Rue Max Linder, 33500 Libourne Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 74 13 14 »}, {« type »: « email », « value »: « liburnia@festarts.com »}]

culture gironde

© Julien Benhamou