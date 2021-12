Saint-Gilles Le Sabot d'Or Ille-et-Vilaine, Saint-Gilles La méthode Fowley Le Sabot d’Or Saint-Gilles Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le Sabot d’Or, le vendredi 21 janvier 2022 à 20:30

Miss Constance Fowley est professeure de chant. Guindée et excentrique, elle évoque Mary Poppins aussi bien que Tatie Danièle. Le public est sa chorale, le chant : sa mission. Jacques est l’assistant et le plus grand fan de Miss Fowley. De fil en aiguille, ils embarquent le public dans un cours de chant interactif et délirant, avec pour objectif d’atteindre l’harmonie collective. Une véritable chorale publique, une écriture ciselée, des personnages clownesques, des séquences de chant polyphonique, le tout saupoudré d’une poignante humanité… C’est la Méthode Fowley.

de 4 à 12 €

Le Sabot d'Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles Saint-Gilles Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T20:30:00 2022-01-21T22:00:00

