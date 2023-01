LA MÉTHODE DU DR. SPONGIAK Machecoul-Saint-Même Machecoul-Saint-Même Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Loire-Atlantique Aucun doute, l’exquise Loïse a le génie de la sottise. Quand fera-t-elle preuve de raison ? Dimanche – le 18 mai de cette année 1930 –, il faut que l’impossible enfant soit raisonnable, polie et présentable car la soirée s’annonce très… royale.

Promptement, la fillette est emmenée chez un certain Dr. Spongiak. Très vanté à la radio, il semblerait que ce génial inventeur, à la pointe de la technologie, ait la solution pour que fleurisse l'âge de raison. THÉÂTRE D'OMBRES

