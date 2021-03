Guérande Guérande Guérande, Loire-Atlantique LA MÉTÉO DU PALUDIER Guérande Catégories d’évènement: Guérande

LA MÉTÉO DU PALUDIER, 20 mars 2021-20 mars 2021, Guérande. Terre de Sel Pradel

C'est l'équinoxe, on passe de l'hiver au printemps. Observation des nuages et des vents pour interpréter la météo à venir comme le font les paludiers depuis des siècles. contact@terredesel.com +33 2 40 62 08 80 http://www.terredesel.com/

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Guérande Adresse Terre de Sel Pradel Ville Guérande