Espace Culturel l'Atrium, le vendredi 22 octobre à 20:30

Première de la dernière création de la **Cie Premier Acte**, La Métamorphose d’après **Franz Kafka**. La reprise de ce texte est fascinante dans sa drôlerie, son questionnement et son autodérision. Car si cette mésaventure, sous ses contours surnaturels, dénonce les mécanismes de l’exclusion, de la déshumanisation ou de l’aliénation, elle n’en demeure pas moins une histoire fantastique qui convoque l’imaginaire. **L’histoire** : George Samsa était un représentant de commerce ponctuel, apprécié de ses supérieurs, un fils respectueux et nullement enclin à perturber l’ordre des choses. Un beau matin, probablement fatigué d’être un homme tout à fait ordinaire, il se réveille changé en cancrelat ! Son étonnement n’est que de courte durée… Cela fait plusieurs saisons que nous accueillons avec succès les spectacles de cette compagnie Villeurbannaise, comme Le Petit Chaperon Louche en 2020. Cette année, ils nous font l’honneur de jouer la première de leur dernière création à L’Espace culturel L’Atrium, avec cette œuvre fantastique qui trouve parfaitement sa place dans leur univers onirique. **Le petit plus** : Rencontre “bord de scène” avec l’équipe artistique, à l’issue du spectacle.

Tarifs : 18€/15€/13€/8€

Un voyage entre quotidien et fantastique. Dans les créations de la Compagnie Premier Acte, on ne distingue jamais précisément le fil qui sépare le réel du merveilleux…

2021-10-22T20:30:00 2021-10-22T21:30:00

