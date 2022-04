« La métamorphose des ramasse-miettes » Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

« La métamorphose des ramasse-miettes » Dijon, 1 décembre 2022, Dijon. « La métamorphose des ramasse-miettes » Théâtre de la Fontaine D’Ouche 15 place de la Fontaine d’Ouche Dijon

2022-12-01 – 2022-12-31 Théâtre de la Fontaine D’Ouche 15 place de la Fontaine d’Ouche

Dijon Côte-d’Or Dijon EUR « Madrigal Théâtre c’est une petite association de théâtre dijonnaise qui rassemble sept membres. Partisans du rire, nous planchons actuellement très ardemment sur une comédie, qui, on l’espère, vous plaira grandement. On compte bien vous muscler les joues! Pleins d’ambitions, nous avons décidé que nos représentations ne profiteraient pas qu’à notre association! Nous réaliserons deux représentations caritatives (début 2023) pour Le regard de Zoé et l’UNICEF. Les dates arrivent très prochainement, ne vous en inquiétez point… Résumé de la pièce : C’est une équipe de bras cassés, des bandits de 3ème zone !

Ils sont ambitieux et sur un très gros coup mais… ils ont de sérieux problèmes : un commissaire de la crim’ dans leurs affaires et un de leur coéquipier a de très gros soucis d’élocution.

