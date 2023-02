LA METAMORPHOSE DES CIGOGNES – La Pépinière Théâtre, Paris LA PEPINIERE THEATRE, 6 février 2023, PARIS.

La Pépinière Théâtre (1080499) présente ce spectacle. Les cigognes ça porte bonheur!Marc Arnaud nous fait découvrir une collection de personnages délirants aux caractères ciselés, qui nous émeuvent, nous surprennent, nous font rire aux larmes.Un spectacle salué par le public et par la presse, tout aussi drôle, sensible et brillant !Une performance théâtrale exceptionnelle couronnée par le Molière du meilleur spectacle seul en scène 2022 !!!De et avec Marc ArnaudMise en scène Benjamin GuillardCréation lumière : François LeneveuDans la presse :LE MONDE«Intime et poétique»LE MASQUE ET LA PLUME«Formidable, un excellent comédien»TELERAMA«Hilarant et délicat»THE NEW YORK TIMES«Far more feelings than expected»LE FIGARO – ARMELLE HELIOT«Il y a des moments exceptionnels comme celui offert par Marc Arnaud […] Une situation qui pourrait paraître prosaïque […] et dont il fait un bijou !»FRANCE INTER – VINCENT JOSSE«La paternité, la virilité, sont des questions quasi-philosophique, existentielles en tout cas. (…) Il est excellent comédien»L’HUMANITE – GERALD ROSSI«C’est du beau travail, intelligent et joué avec une candeur souriante»LE PARISIEN – SYLVAIN MERLE«Marc Arnaud le façonne joliment, tirant de son vécu un spectacle d’une grande drôlerie. (…) Ce jour-là, il ne sera assurément pas venu pour rien. Et nous non plus. »LE MONDE – SANDRINE BLANCHARD«Dans un solo remarquablement interprété, Marc Arnaud livre ses états d’âme de père en devenir et joue tous les personnages croisés au fil de cette aventure à la fois grave et joyeuse, intime et poétique.»Informations pratiques :Durée : 1h05Salle climatiséeRéservation PMR : 01 42 61 44 16Attention, le spectacle commence à l’heure ! Veillez à arriver bien en avance (LE PLACEMENT N’EST PLUS GARANTI 3 MN AVANT LE SPECTACLE) LA METAMORPHOSE DES CIGOGNES EUR29.5 29.5 euros

