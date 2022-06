La métamorphose de l’éternelle mutation Aix-en-Provence, 4 juillet 2022, Aix-en-Provence.

La métamorphose de l’éternelle mutation

8/10 rue des Allumettes Cinéma de La Manufacture Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Cinéma de La Manufacture 8/10 rue des Allumettes

2022-07-04 18:30:00 18:30:00 – 2022-07-04 20:30:00 20:30:00

Cinéma de La Manufacture 8/10 rue des Allumettes

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Liée à la poésie, depuis Orphée et le chant des Sirènes, la Métamorphose, haut lieu de la mutation, s’avère un exceptionnel catalyseur de l’imaginaire des Arts et spécialement de la Musique. Intrinsèquement liée au devenir de l’homme, elle s’efforce aussi de traduire le mouvement de transformation et de variation propre à l’univers, engendrant l’insolite, l’étrange en de surprenantes nouveautés. Nous nous efforcerons de le montrer avec quelques exemples qui depuis Homère et Ovide n’ont cessé d’inspirer les créateurs.

Une conférence organisée par l’association Perspectives et les Amis du Festival au Cinéma de la Manufacture

mege-morin@wanadoo.fr +33 6 11 63 66 07 https://amisdufestival-aix.org/

Liée à la poésie, depuis Orphée et le chant des Sirènes, la Métamorphose, haut lieu de la mutation, s’avère un exceptionnel catalyseur de l’imaginaire des Arts et spécialement de la Musique. Intrinsèquement liée au devenir de l’homme, elle s’efforce aussi de traduire le mouvement de transformation et de variation propre à l’univers, engendrant l’insolite, l’étrange en de surprenantes nouveautés. Nous nous efforcerons de le montrer avec quelques exemples qui depuis Homère et Ovide n’ont cessé d’inspirer les créateurs.

Cinéma de La Manufacture 8/10 rue des Allumettes Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-06-17 par