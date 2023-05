La Métallique (ÁLFHEIM, Stealnox et SPHERES) L’international Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris La Métallique (ÁLFHEIM, Stealnox et SPHERES) L’international, 5 juin 2023, Paris. Le lundi 05 juin 2023

de 19h00 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 6 EUR

Nous avons le plaisir de vous annoncer que « La Métallique », une soirée unique dédiée aux femmes de la scène metal, aura lieu le 5 juin à l’International. Composée de 3 concerts metal entrecoupés de discussions entre professionnels du milieu, La Métallique aura la chance d’accueillir les groupes ÁLFHEIM, Stealnox et SPHERES Ouverture de la billetterie très bientôt. La Métallique est née entre les mains de 6 étudiantes de 21 ans, et est le fruit de 3 années d’études dans le domaine de la Médiation Culturelle Musicale. Merci à tous nos partenaires pour le précieux soutien. Nous n’avons qu’une hâte : tous vous retrouver pour une soirée aussi lourde de sens que de son – Camille, Elisa, Adriana, Sacha, Jessica et Elsa L’international 5 rue Moret 75011 Paris Contact : https://fb.me/e/1aLYk2piN https://fb.me/e/1aLYk2piN

