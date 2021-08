Floirac Le parc des étangs Floirac, Gironde La Métallie présente l’exposition « Étang Donné ». Le parc des étangs Floirac Catégories d’évènement: Floirac

Gironde

La Métallie présente l’exposition « Étang Donné ». Le parc des étangs, 18 septembre 2021, Floirac. La Métallie présente l’exposition « Étang Donné ».

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le parc des étangs Gratuit. Entrée libre.

Venez voir cette exposition de sculptures, peintures, photographies, performances et ateliers à La maison des étangs de Floirac ! Assistez au vernissage le vendredi à 18h30, en présence des artistes. Le parc des étangs Gaillan Richelieu, 33270 Floirac Floirac Gironde

