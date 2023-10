Les rencontres naturopathiques La metairie rouge Crégols, 6 octobre 2023, Crégols.

Crégols,Lot

Vincenzo Lagatta, naturopathe, vous propose une série de rencontres autour des réponses proposées par la naturopathie. Un temps d’échange et de savoir sur la santé au naturel.

Conférences gratuites, participation libre pour la salle.

Reservation souhaitable par téléphone.

2023-10-06 18:00:00 fin : 2023-10-06 . EUR.

La metairie rouge

Crégols 46330 Lot Occitanie



Naturopath Vincenzo Lagatta invites you to a series of meetings focusing on the answers offered by naturopathy. A time for sharing and learning about natural health.

Conferences free of charge, with free admission to the hall.

Reservations required by telephone

Vincenzo Lagatta, médico naturópata, será el anfitrión de una serie de encuentros centrados en las respuestas que ofrece la medicina naturista. Un momento para compartir y aprender sobre la salud natural.

Conferencias gratuitas, con entrada libre a la sala.

Es necesario reservar por teléfono

Der Naturheilpraktiker Vincenzo Lagatta bietet Ihnen eine Reihe von Treffen rund um die von der Naturheilkunde vorgeschlagenen Antworten an. Eine Zeit des Austauschs und des Wissens über natürliche Gesundheit.

Kostenlose Vorträge, freie Teilnahme für den Saal.

Reservierung per Telefon erwünscht

Mise à jour le 2023-10-17 par OT CVL Vignoble