Visite guidée de l’exposition consacrée à l’atelier RLD La Métairie Bruyère, centre d’art graphique Parly, 16 septembre 2023, Parly.

Visite guidée de l’exposition consacrée à l’atelier RLD 16 et 17 septembre La Métairie Bruyère, centre d’art graphique Entrée libre

Pour les Journées européennes du patrimoine, l’équipe de la Métairie vous propose des démonstrations d’impression en gravure taille-douce et en sérigraphie, des visites guidées du centre d’art et la découverte, avant sa fermeture le dimanche 17 septembre au soir, l’exposition rétrospective consacrée à l’atelier RLD, qui fête ses 50 ans d’impression au service des artistes contemporains.

L’occasion de retracer le parcours singulier de Robert et Lydie Dutrou, éditeurs d’art passionnés et fondateurs du lieu. Autour d’un ensemble de travaux préparatoires et d’œuvres choisies dans les collections d’estampes, de livres rares de l’atelier RLD, vous aurez un aperçu de l’histoire de la maison d’édition créée en 1973 par Lydie avec le soutien de son époux.

La Métairie Bruyère, centre d’art graphique La Métairie Bruyère 89240 Parly Parly 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 74 30 72 https://la-metairie.fr/ https://www.facebook.com/lametairiebruyere;https://www.instagram.com/la_metairie_bruyere/ Réparti sur huit corps de ferme typiques de la Puisaye en Bourgogne, le site regroupe un ensemble d’ateliers, de la typographie manuelle (letterpress) en passant par la taille-douce, la lithographie, la digigraphie. Cette complémentarité des métiers d’art en fait un lieu de création unique en Europe. Un espace d’inspiration, d’expérimentation, de réalisation dans de vastes ateliers. De belles presses et une collection exceptionnelle de plusieurs tonnes de caractères de plomb de toutes tailles sont à disposition des artistes.

Le centre accueille des milliers d’amateurs d’art et d’artisanat pour des visites guidées des ateliers de création, des stages pour tous publics et des événements culturels.

L’atelier RLD plus de 50 ans au service de l’estampe originale et du livre d’artiste.

En 1944, Robert Dutrou, alors âgé de 14 ans, intègre en tant qu’apprenti le célèbre atelier de taille-douce Lacourière.

C’est aux côtés de ses fondateurs qu’il acquiert la rigueur et l’exigence nécessaires à la pratique de ce métier et commence à tirer pour Joan Miró.

Robert Dutrou épouse Lydie en 1952. Ensemble, ils ouvrent avec Aldo Crommelynck leur propre atelier à Paris, dans le XIVe arrondissement.

Dans les années 1660, Aimé et Marguerite Maeght sollicitent le couple pour diriger le service taille-douce de la fondation à Saint-Paul de Vence.

En 1973, forte de son savoir-faire, Lydie ouvre l’atelier RLD à Paris dans le XIIIe. Robert participe activement à l’aventure en initiant un projet d’édition de livres de bibliophilie.

L’ami de toujours, Joan Miró, leur offre à titre d’encouragement, une série de gravures pour le premier ouvrage à sortir des presses.

Avec la complicité de Chillida, Tapiès, Alechinsky, Miotte, Seguí, Sugaï, Papart, Ionesco, Tardieu, Mandiargues, Butor, Perec et bien d’autres, les presses RLD donnent naissance à de nombreuses estampes et livres rares.

En 1985, Robert et Lydie investissent de vastes corps de ferme en Bourgogne, La Métairie Bruyère et y installent une partie de leurs ateliers dédiés à l’estampe et aux livres rares. Neuf ans plus tard ils fondent l’association « Aux 4 vents de l’art » pour ouvrir le centre d’art au public et partager leur passion. Enfants, adultes et personnes en situation de handicap y découvrent l’univers d l’édition.

Robert Dutrou décède en 1999, sa fille Corinne et son conjoint Christian Mameron, reprennent le flambeau. Sous l’œil bienveillant de Lydie, et dans le respect de l’esprit de la maison, Corinne dirige l’entreprise, Christian, élève de Robert, gère l’organisation du travail dans les ateliers.

Aujourd’hui, alliant tradition et modernité, la maison continue de tirer pour le compte d’artistes, de galeries d’art, d’éditeurs soucieux de la qualité et du respect de l’image, mais poursuit aussi son travail d’édition d’estampes contemporaines et de livres estampillés Robert et Lydie Dutrou.

De nouveaux artistes ont rejoint la maison R.L.D. : Villeglé, Texier, Di Rosa, Speedy Graphito, Arroyo, Salzmann, Jean Daive, Bianu, Tita Reut, Sophie Dutertre, Yaya Herman Dune, Ludovic Debeurme.

Ainsi, un fond important d’estampes originales et de livres de bibliophilie s’est constitué aux éditions, témoignant de la richesse de sa production.

Le MOMA de New York distingue le livre d’Antonio Tapiès « Anular » parmi les 50 plus beaux livres de bibliophilies au monde.

En 2010, la maison d’édition est reconnue par le label EPV : Entreprise du Patrimoine vivant.

En 2013, le livre « L’enfant au nuage » d’Eduardo Arroyo et Jean Daive reçoit le Grand Prix de la fondation Jean Lurçat. parking sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

@ Jean-Pierre Cardona