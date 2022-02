La Messe de l’âne Espace Georges-Sadoul, 26 février 2022, Saint-Dié-des-Vosges.

La Messe de l’âne

Espace Georges-Sadoul, le samedi 26 février à 20:30

Olivier de Sagazan est obsédé par l’idée de donner vie à ses sculptures, faire des fétiches actifs comme les statuettes d’art africain qui l’entourent. À ses yeux, l’argile est une expansion instinctive du corps. Sur scène, il juge d’autant moins de ce qu’il crée que la matière recouvre très vite l’entièreté de son visage. La Messe de l’Âne est le prolongement collectif de Transfiguration, célèbre performance de défiguration avec laquelle il parcourt le monde. Six personnages font ici de leur tête un socle pour y sculpter d’autres visages. Comme le défilé des fous offrait, à l’époque médiévale, un retournement hiérarchique carnavalesque, ce spectacle interroge la question de la normalité et revendique notre besoin de folie. Olivier de Sagazan est un peintre, sculpteur et performeur né en 1959 au Congo. Il vit à Saint- Nazaire. Après des études de biologie, il se consacre totalement à la peinture et à la sculpture. Son travail est avant tout l’expression directe de ses angoisses et de ses interrogations existentielles. Le travail d’Olivier de Sagazan a été présenté dans plusieurs galeries, musées et festivals en Europe, au Brésil, au Canada, en Écosse, en Inde, en Chine, en Corée du Sud et à Hong-Kong. Après avoir fait sensation sur la scène du Silencio (le club privé de David Lynch), Transfiguration a fait le buzz sur youtube et un hommage lui a été rendu dans le vidéoclip de Mylène Farmer À l’ombre (2012). Il a ensuite participé en 2013 aux images de scène pour la chanson À l’ombre pour les concerts Timeless.

Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges Plein tarif : 20 € – Tarif réduit : 17 € – Etudiants : 8 € Famille (parents + enfants – 18 ans) : 50 €

Un spectacle surprenant qui mobilise tous les sens en conjuguant la danse, le théâtre, les arts plastiques. Un art total!

Espace Georges-Sadoul 26-28 quai Sadi Carnot 88100 Saint-Dié des Vosges Saint-Dié-des-Vosges Vosges



2022-02-26T20:30:00 2022-02-26T21:30:00