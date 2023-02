LA MESSE DE L’ANE THEATRE DE CHATILLON, 17 mars 2023, CHATILLON.

LA MESSE DE L’ANE THEATRE DE CHATILLON. Un spectacle à la date du 2023-03-17 à 20:30 (2023-03-17 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

TCC THEATRE DE CHATILLON CLAMART SPL THEATRE DE CHATILLON ET DE CLAMART (L-D-22-6529) PRESENTENT : ce spectacle. Dans le cadre du Festival MARTO – Performance – 1h Adepte des performances hybrides et obsédé par l’idée de donner vie à ses sculptures, le plasticien Olivier de Sagazan, accompagné de 5 comédiens, expérimente dans La Messe de l’Âne le concept mystique de transfiguration. Dans un ballet à la fois théâtral et chorégraphique où les corps – recouverts d’argile puis sculptés, déformés – vont progressivement dévoiler leur part d’étrangeté, ce Frankenstein des temps modernes nous interroge sur la question sensible de la normalité. Les mains pleines d’argile dansent sur leurs visages plus vite que la pensée, sculptant sur leurs têtes d’étranges masques dévoilant des perceptions intimes et profondes d’eux-même. Leurs identités ainsi effacées, ces six personnages deviennent alors des œuvres d’art vivantes, entre marionnettes et marionnettistes. Dans un spectacle pluridisciplinaire mobilisant tous les sens grâce à des images volontairement provocantes et saisissantes, cette chorégraphie carnavalesque se joue des normes du nu et de la beauté, pour mieux explorer la monstruosité et l’informe, la bestialité et l’humanité. Dans ce spectacle inspiré de la fête des fous au Moyen Âge – que l’on nommait aussi « fête de l’âne » –, Olivier de Sagazan cherche à nous interroger sur cette face sombre de nous-même, cette part de folie cachée… et pourtant nécessaire. « Le spectacle d’Olivier de Sagazan est l’une des choses les plus originales et incroyables que vous êtes susceptible de voir. » THE GUARDIANAccès personnes à mobilité réduite : 01 55 48 06 90 LA MESSE DE L’ANE

THEATRE DE CHATILLON CHATILLON 3 rue Sadi-Carnot Hauts-de-Seine

Accès personnes à mobilité réduite : 01 55 48 06 90.22.0 EUR22.0.

