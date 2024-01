TABLAO SERENA DE SOUSA La Mesón Marseille, samedi 10 février 2024.

TABLAO SERENA DE SOUSA ♫FLAMENCO♫ Samedi 10 février, 19h00 La Mesón 15€ + 3€ d’adhésion annuelle

Début : 2024-02-10T19:00:00+01:00 – 2024-02-10T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T19:00:00+01:00 – 2024-02-10T22:00:00+01:00

SERENA DE SOUSA

Une danseuse rayonnante pour commencer l’année flamenca sur les chapeaux de roue !

Serena De Sousa découvre le flamenco à l’âge de 10 ans via l’académie toulousaine La Morita. Captivée par cet art, elle se forme avec les plus grands maestros tels que Javier Latorre, Rafael y Adela Campallo, Farruquito, Manuel Linan, Ana Morales… En 201, elle crée son premier spectacle Dulce de Leche présenté au festival Arte Flamenco de Mont de Marsan, entre autres. Elle se produit régulièrement dans des Tablaos du sud de la France ainsi que des festivals de renom. Avec son binôme Lola Navarro, elle parcourt les scènes françaises avec le spectacle « Entre aire y tierra », aux côtés d’artistes comme Leny Creff, Melchior Campos ou encore Alberto Garcia. Elle intègre également les spectacles « Cendrillon », « Dos a tiempo », « Vertigo », « Vivencias » et « Flamencas », en tant que danseuse et comédienne de 2014 à 2016. Plus récemment, elle présente sa nouvelle création « Dialogo de mujeres » dans de nombreux festivals.. En parallèle, elle s’ouvre à d’autres styles en rejoignant les groupes fusion E2A, El Cante de la Naranja et Moultaqa Salam, avec qui elle tourne sur les plus grandes scènes au Maroc, en Tunisie et au Chili. Pédagogue reconnue, elle enseigne son art au sein des écoles et associations de sa région.

Avec Serena de Sousa, accompagnée par Melchior Campos, Emilio Campos, Anton Fernandez.

https://www.youtube.com/watch?v=D1Me-tLCGoo

▪️ INFOS PRATIQUES ▪️

⚠️ Ouverture des portes à 19H / Tablao à 20h

Tarif unique 15€ + 3€ d’adhésion annuelle 2023

Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise.

_____________________________________________________________

