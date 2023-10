Gérald Toto La Mesón Marseille, 13 janvier 2024, Marseille.

Gérald Toto Samedi 13 janvier 2024, 20h00 La Mesón

Gérald Toto (world songs)

⚠️Ouverture des portes à 19H / Concert à 20H

▪️ Le grand retour de l’excellent Gérald Toto à La Meson ! ▪️

Gérald Toto est connu comme l’une des voix distinctives du groupe panafricain emblématique TotoBonaLokua (formé avec ses amis Richard Bona et Lokua Kanza). Son précédent album Sway, paru en 2018 , était unanimement salué par la presse. Toto y trouvait sa propre voie, guidant les auditeurs avec de belles voix, comme s’il chuchotait à l’oreille de chacun de nous. Les influences musicales de Gérald Toto séduisent facilement – romance pop, blues, jazz, samba, mélodies orientales / mandingues et percussions caribéennes. Avec « Dérivé Larel la » (changer de cap en créole), il nous emmène en voyage dans les grands espaces de l’intime et du rêve, susurrant sa poésie en français ou en créole sur une musique intemporelle qui ondule et se balance avec délicatesse.

Clip : https://www.youtube.com/watch?v=eKETtor0U8k…

INFOS PRATIQUES

Attention places limitées !

Billetterie ici : https://urlz.fr/nTS4

Site web : http://www.lameson.com

Tarif : 15€ + 3€ adhésion 2023 obligatoire avec un verre offert

Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise.

_____________________________________________________________

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T20:00:00+01:00 – 2024-01-13T22:30:00+01:00

Sandra Mehl