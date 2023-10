TABLAO – LEA LLINARES La Mesón Marseille, 13 janvier 2024, Marseille.

TABLAO – LEA LLINARES Samedi 13 janvier 2024, 20h00 La Mesón 15€ + 3€ d’adhésion annuelle 2023

FLAMENCO TABLAO : LÉA LLINARES à La Mesón

⚠️ Ouverture des portes à 19H / Tablao à 20h

Musiciens : Cristo Cortes, Emilio Cortes, Manuel Gomez.

▪️ LÉA LLINARES ▪️

Lea Llinares à rencontré le flamenco dans les écoles toulousaines puis à Séville. Depuis le flamenco ne la plus quitté, devenu moteur de son existence. En 2013, elle se lance dans la création de ses propres spectacles et se fait remarquer dans différents festivals comme Arte Flamenco à Mont de Marsan ou le Festival de Baalbeck au Liban. En 2017, elle est finaliste du concours « Talento de Baile » organisé par la Fundacion Cristina Heeren sur la scène de la Sala Compañia de Jerez. Depuis elle ne cesse de continuer à nourrir sa danse grâce à des projets très différents, traditionnels et d’autre plus contemporains comme sa dernière création « Opalo Project » mêlant flamenco et sonorité électroniques.Lea est intense, une présence sombre et lumineuse à la fois. Cette femme est douleur, force, sensibilité. Rendant sa danse profonde et sincère.

▪️ INFOS PRATIQUES ▪️

Billetterie ici : https://urlz.fr/nLj8

ou par mail à contact@lameson.com

Site web : http://www.lameson.com

Tarif unique : 15€ + 3€ d’adhésion annuelle 2023

Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise.

