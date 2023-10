TABLAO – CÉLINE DAUSSAN La Mesón Marseille, 9 décembre 2023, Marseille.

TABLAO – CÉLINE DAUSSAN Samedi 9 décembre, 20h00 La Mesón 15€ + 3€ d’adhésion annuelle 2023

FLAMENCO TABLAO : CÉLINE DAUSSAN « La Rosa Negra » à La Mesón

⚠️ Ouverture des portes à 19H / Tablao à 20h

Musiciens : Jesus de la Manuela, Emilio Cortes, Manuel Gomez

▪️ CÉLINE DAUSSAN ▪️

Céline Daussan, « La Rosa Negra », danseuse de flamenco, découvre le flamenco à l’âge de 13 ans. C’est en France qu’elle commence à se former avec Mélinda sala et Josele Miranda puis c’est à Séville qu’elle poursuit son apprentissage auprès des danseurs Juan De Los Reyes, Manuela Rios, Carmen Ledesma, El Oruco, Luis Pena, El Barullo, El luco…

En 2017 elle est nommée graine de flamenco à Nîmes puis deux ans plus tard à l’âge de 16 ans elle obtient la première place du concours international espagnol de baile flamenco à Jerez + le prix du Jury.La même année elle remporte le concours de flamenco national français à Valence dans la catégorie « Adulte » à seulement 16 ans. En 2020 elle remporte le prix du jury et la bourse de la Fondation Cristina Heeren à Séville. Enfin en 2023 elle remporte le prix spécial de Madrid au concours international de Flamenco à Jerez dans la catégorie professionnels 18-25 ans. Et au même moment, elle est nommée « 2 ème Promesse du Flamenco » à Jerez. Depuis, La Rosa Negra se produit dans différents tablaos et festivals en France, en Espagne et à l’étranger.Son élégance, sa personnalité et sa passion pour le flamenco puro permettent de transmettre à son public des émotions fortes.

Découvrir :

https://www.youtube.com/watch?v=QnffCgwfRQo…

▪️ INFOS PRATIQUES ▪️

Billetterie ici : https://urlz.fr/nLh3

ou par mail à contact@lameson.com

Site web : http://www.lameson.com

Tarif unique : 15€ + 3€ d’adhésion annuelle 2023

Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise.

2023-12-09T20:00:00+01:00 – 2023-12-09T22:30:00+01:00

